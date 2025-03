Le camping Rocher Panet élargit son offre de prêt-à-camper

Afin de bonifier son offre de prêt-à-camper, le camping Rocher Panet situé au 10, route du Quai à L’Islet ajoutera une seconde installation de type POD dès la prochaine saison estivale. La popularité du premier POD installé en 2023, et la tendance croissante pour ce type d’hébergement ont convaincu l’administration municipale d’en implanter un second.

Construit par HabitatPOD, ce logement durable offre un confort comparable à celui d’une maison. Contrairement au premier modèle, conçu pour les familles, cette nouveauté de 2025 s’adresse davantage aux petits groupes de voyageurs, avec une capacité maximale de trois personnes. Bien qu’il ne soit pas situé directement en bordure du fleuve, son emplacement a été soigneusement choisi pour offrir une vue magnifique sur le Saint-Laurent.

Le camping Rocher Panet, rappelons-le, est un lieu de villégiature idéal pour les amateurs de plein air et de tranquillité. Niché au bord du fleuve Saint-Laurent, il offre des vues imprenables, notamment des couchers de soleil spectaculaires. Ce camping propose des emplacements pour tentes, roulottes et véhicules récréatifs, avec des services tels que l’électricité et l’eau pour assurer un séjour confortable. Sur place, les visiteurs peuvent profiter d’un accès direct au fleuve, parfait pour la pêche, l’observation des oiseaux ou simplement la détente en bord de l’eau. Le camping dispose également d’aires de pique-nique, de blocs sanitaires avec douches, ainsi que d’une station de vidange pour les VR.

La Municipalité de L’Islet se dit fière d’élargir son offre pour satisfaire davantage de visiteurs. Les réservations pour la saison 2025 peuvent être effectuées en appelant au 418 247-3060, poste 234.