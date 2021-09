Le candidat du NPD accepte les résultats avec humilité

Le candidat du NPD dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Sean English félicitait Bernard Généreux au lendemain de sa réélection.

English a récolté 3,4 % des voix. À titre comparatif, le Parti Libre du Canada a récolté 2,0 % des voix. «Je prends les résultats avec humilité et j’en tire quelques leçons», a-t-il dit.

En effet, il indique qu’il faudra à l’avenir que le parti s’assure d’être plus visible et de partir plus tôt dans la campagne, s’il souhaite une percée.

«Considérant les circonstances, je n’ai absolument aucun regret et j’en ressors la tête haute», a dit celui qui s’est présenté aux électeurs sur le terrain un peu plus tardivement, n’habitant pas la région.

Quant aux résultats du NPD en général, Sean English a souligné que «les campagnes dans Laurier-Sainte-Marie et Berthier-Maskinongé nous montrent qu’il y a un appétit pour nos propositions et qu’il faut travailler fort pour percer l’apathie et briser la fausse bonne idée du vote stratégique», a-t-il conclu.