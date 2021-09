Le chef Jean Soulard charme les participants de la Fête du pain

Cette huitième édition fut l’occasion aux visiteurs de se retrouver entre gourmands, amateurs de pains et de produits du terroir, après une année de confinement et de pandémie. Plus de mille personnes ont assisté à l’événement, c’est moins que par les éditions précédentes, mais très satisfaisant en raison du contexte actuel. De plus, la vérification du passeport vaccinal n’a pas été un frein à la réussite de l’évènement.