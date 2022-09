Le candidat libéral veut que le Québec soit mieux géré et qu’on respecte les régions

Le candidat libéral dans Côte-du-Sud Sylvain Lemieux se présente comme le candidat qui n’a pas la langue de bois et qui souhaite du changement.

Lors d’un point de presse à Saint-André, il a présenté quelques priorités : un directeur par hôpital, un budget en santé imputable à la région, des paramédics à l’heure, un abattoir dans le sud du comté pour les petits producteurs, de l’hébergement à Tourville, et la faculté de médecine vétérinaire à l’ITAQ de La Pocatière plutôt qu’à Rimouski. « Après la santé, c’est le dossier majeur. Il faut aussi en gros commencer par mieux administrer, c’est ce que je trouve important comme payeur de taxes », a dit M. Lemieux.

Au sujet de l’emploi, il propose des garderies en milieu de travail, des incitatifs pour les travailleurs expérimentés et d’étirer à quatre ans le délai pour passer le test de français chez les immigrants, plutôt que deux ans.

Concernant les sondages qui démontrent que sa cheffe Dominique Anglade serait celle qui a fait la moins bonne impression lors du débat Face-à-Face à TVA, il croit qu’elle s’en est très bien tirée, et que l’habileté à gouverner un pays ne passe pas par celui qui communique le mieux ou qui ne cherche pas ses mots.

Sylvain Lemieux a rappelé qu’il était motivé par les entrepreneurs et les gens qui soulèvent les problèmes non réglés dans la région, et que tout tournait autour de la question de mieux gérer les finances publiques.