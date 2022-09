Le Parc nautique Saint-Jean-Port-Joli craint l’envasement irréversible

« Chaque année, on enlève autour de 10 000 verges cubes de vase. C’est environ 833 trous de huit pieds de diamètre qu’on doit faire pour réussir à avoir 66 emplacements pour bateaux. Ça nous prend deux mois et demi faire ça, et on est tributaires des marées, donc on doit travailler jour et nuit pour y arriver. Et c’est beaucoup des bénévoles qui mettent la main à la pâte ! Mais là, on commence à penser qu’il rentre de plus en plus de vase chaque année, et qu’il devient de plus en plus difficile d’en sortir », indique Alain Fradette.