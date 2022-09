Un jardin comme trait d’union entre les générations

À la base, ce dernier a été inspiré par la lecture d’un article paru dans le Magazine AGIR du Carrefour 50+ du Québec. La journaliste Ginette Landry y racontait l’histoire d’Antonine Michaud, une dynamique présidente du Club des 50 ans et plus de Saint-Yves, qui a conçu 54 jardins surélevés dans la cour d’école de sa municipalité. Président du Club du renouveau – Âge d’or de Saint-Onésime-d’Ixworth, André Hudon s’est dit qu’un projet similaire, mais plus modeste, avait sa place dans sa communauté.

« J’ai proposé le projet au Club. Au départ, les membres étaient ambivalents, mais ils ont fini par appuyer l’idée si je m’en occupais. Je savais que Marie-France était une experte en jardinage. Comme elle était en plus impliquée dans le comité de développement de la municipalité, je me suis dit qu’ensemble on irait plus loin », explique André Hudon.

Par sa vocation intergénérationnelle, le projet n’a pas manqué de s’adjoindre d’autres partenaires, dont la Municipalité et l’école de l’Étoile-Filante. Ensemble et avec le soutien de différentes subventions et investissements, le Jardin de l’Or Vert a vu le jour pour un peu plus de 13 000 $. La pandémie a quelque peu ralenti sa réalisation, mais dès 2020 des aménagements étaient entamés sur le terrain qui sépare l’hôtel de ville de la cour de l’école de l’Étoile-Filante. Une première production a ensuite été réalisée en 2021, mais sans l’apport des enfants, en raison des restrictions pandémiques. Depuis, un cabanon offert par le Pavillon de l’Avenir de Rivière-du-Loup, et du mobilier conçu par André Hudon lui-même viennent bonifier l’aménagement paysager et les bacs de jardinage surélevés. Et comme il reste encore des sous non affectés, une phase III de développement est prévue l’an prochain.