Le Carrefour des jeunes de La Pocatière se dote d’un studio d’enregistrement

Les jeunes de 12 à 17 ans du secteur de La Pocatière peuvent désormais apprendre plusieurs instruments de musique, et même enregistrer leur performance ou bien tout simplement s’adonner à l’enregistrement de balado puisque le Carrefour des jeunes de La Pocatière, depuis le mois de février dernier, possède l’équipement inhérent à de telles pratiques.

Ayant été rendu possible grâce au financement venant de la Fondation communautaire de Postes Canada qui offre des subventions aux écoles, aux œuvres de bienfaisance et aux organismes communautaires du Canada afin d’améliorer la vie des jeunes de 21 ans et moins, le Carrefour des jeunes de La Pocatière a ainsi bénéficié d’une somme de 11 000 $ pour l’achat de divers équipements pour mettre sur pied un studio d’enregistrement.

Les responsables du Carrefour des jeunes pocatois ont dû toutefois reprendre un des locaux du bâtiment situé au 722, 5e avenue Mailloux — naguère en location — afin d’organiser adéquatement, avec le matériel d’insonorisations et les autres équipements nécessaires, le nouveau studio.

Selon la coordonnatrice de l’endroit, Mme Andrée-Anne Tardif, rencontrée sur place par Le Placoteux, ledit studio est déjà très populaire auprès des jeunes.

« On s’est organisé, avec les guitares, les pianos et les micros de notre nouveau studio d’enregistrement, pour encourager les jeunes à développer leur passion, ou pour certains, à s’en découvrir une. Il s’agit en somme d’une forme d’intervention basée sur l’apprentissage de la musique, ou sur le développement de facultés techniques ou bien oral avec la possibilité d’enregistrer des balados. À cet effet, on aimerait bien que le journaliste Maxime Paradis du Placoteux vienne nous aider à développer notre volet baladodiffusion avec son expérience », a conclu avec enthousiasme Mme Tardif.