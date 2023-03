Le CDBQ se départit d’autres bâtiments

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) vient de finaliser la vente de plusieurs immeubles et bâtiments qui lui appartenaient jusqu’à tout récemment, et qui étaient situés le long de la route Sainte-Anne-Saint-Onésime, de la rue de la Ferme au 3e Rang. La Ferme Jeandon de Saint-Roch-des-Aulnaies en est la nouvelle propriétaire, pour un montant que les représentants du CDBQ n’ont pas tenu à dévoiler.

On n’est pas dans la « vente de feu », mais plutôt dans une approche où le CDBQ se départit de ses « bâtiments excédentaires » en cohérence avec « sa planification stratégique », pour reprendre une partie des paroles du directeur général Charles Lavigne. Le président par intérim, Pascal-André Bisson, ajoute pour sa part qu’il n’y a pas d’autres ventes d’actifs dans le collimateur de l’organisation. Rappelons que l’an dernier, la multinationale Premier Tech avait fait l’acquisition du 1642, rue de la Ferme, où se trouvent entre autres ses locaux, ceux d’Agro Enviro Lab, et une partie de Biopterre.

Du lot actuel vendu, mentionnons les anciens bâtiments du Centre d’expertise en production ovine du Québec (CÉPOQ) qui n’étaient plus utilisés, la porcherie dans laquelle il y avait toujours un locataire, et le verger patrimonial, un temps sous la gestion de l’ancien organisme Ruralys. « Ces bâtiments étaient devenus vétustes, on ne les utilisait plus et ils nécessitaient un entretien important. Comme OBNL, on ne vit pas d’amour et d’eau fraîche, donc on a décidé de les vendre, mais pas à n’importe qui, à la Ferme Jeandon. Il y a possiblement un partenariat avec l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et le CDBQ qui va venir au monde dans la foulée », a indiqué Pascal-André Bisson. Ce partenariat pourrait prendre la forme de projets de recherche, où les bâtiments seraient réutilisés sous forme de location. « Les discussions sont embryonnaires », a ajouté par la suite Charles Lavigne.

Coussin financier

Ces ventes fraîchement notariées viennent renforcer les liquidités du CDBQ, d’ajouter le président par intérim. L’OBNL demeure toujours propriétaire du 1660, rue de la Ferme, connu comme étant l’incubateur bioalimentaire, de la maison du régisseur voisine, de la portion garage et chaufferie à la biomasse située derrière, et des terres agricoles autour du CDBQ qui n’ont pas été cédées à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le cadre du projet de Parc bioalimentaire. Un partenariat de recherche agronomique entamé l’an dernier devrait se poursuivre sur ces terres au cours de la prochaine année.