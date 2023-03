MRC de L’Islet : Prolongation de l’appel à projets au Fonds de vitalisation

La MRC de L’Islet annonce qu’elle prolonge jusqu’au 11 avril 2023 la date limite pour déposer un projet dans le cadre du Fonds de vitalisation, qui vise à soutenir les initiatives structurantes pour les collectivités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Omer et Tourville. Le report de cette date offre une dernière chance aux promoteurs de déposer un projet avant la prochaine date de tombée prévue le 15 septembre 2023.

Le Fonds de vitalisation est une enveloppe financière issue d’une entente de vitalisation économique signée entre les quatre municipalités mentionnées précédemment, la MRC de L’Islet et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Les projets déposés doivent avoir un impact concret sur la création de richesse, l’amélioration de la qualité de vie et l’accentuation du caractère attractif des collectivités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Omer et Tourville.

L’aide, sous forme de subvention non remboursable, peut atteindre 75 000 $ par projet ou 37 500 $, dans le cas d’initiatives portées par des promoteurs privés. Les municipalités, les entreprises privées, d’économie sociale ainsi que les coopératives — à l’exception de celles du secteur financier —, les organismes à but non lucratif, les organismes du milieu de l’éducation et les personnes morales souhaitant démarrer une entreprise sont invités à consulter les informations concernant ce fonds sur le site web de la MRC de L’Islet, dans la section Fonds, programmes et aide financière.

Pour plus d’information et pour un soutien dans le dépôt d’une demande, communiquez avec Patrick Hamelin, directeur général, au 418 598-3076, poste 244, ou par courriel à p.hamelin@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet