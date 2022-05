Le Cégep de La Pocatière célèbre l’excellence et l’engagement étudiant

Parrainé par plusieurs entreprises et organisations de la région, cet évènement a su valoriser la réussite des étudiants dans les différentes sphères de leur parcours collégial. Le Gala de l’excellence et de l’engagement a permis une fois de plus de faire rayonner des parcours académiques et personnels impressionnants. À l’occasion de ce rendez-vous printanier, 78 bourses totalisant plus de 22 000 $ ont été remises aux lauréats qui se trouvaient en compagnie de leurs pairs, dans une ambiance chaleureuse et personnalisée. Cet événement a été rendu possible grâce à l’immense contribution de la Fondation du Cégep de La Pocatière. Comme l’indique le protocole au collégial, la prestigieuse médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec a été remise à deux reprises. Cette distinction a été décernée à Mme Gabrielle Caron, étudiante du programme Sciences de la nature ainsi qu’à Mme Magaly Benoit, étudiante du programme Techniques de bioécologie. En plus d’une bourse d’une valeur de 250 $, les lauréates ont reçu ces honneurs des mains de M. Steve Gignac, directeur des études du Cégep de La Pocatière, au

nom de Mme Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud. La cérémonie officielle de la remise des médailles du Lieutenant-gouverneur se tiendra au Collège de Lévis le 22 mai prochain.