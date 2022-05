Des souvenirs impérissables pour les participants au Tournoi Pascot

Le Tournoi Pascot se tenait le week-end dernier au Centre sportif de Saint-Pascal et au Centre Bombardier de La Pocatière. Plus de 600 personnes ont participé à la soirée d’ouverture officielle et les hockeyeurs ainsi que leurs proches ont fait le plein de souvenirs pour de nombreuses années.

Un tournoi de hockey en mai, avec une telle température, ça ne passe pas souvent. En effet, le tournoi qui reviendra en janvier 2023 a été repoussé en mai en raison de la COVID-19 et de la montée du variant Omicron cet hiver.

« Les gens ont apprécié, au-delà du sport, le côté festif avec la musique sous le chapiteau », racontait Éric Lemelin, directeur des loisirs de Saint-Pascal.

Au niveau des résultats, notons la victoire dans le M18A des Alliés de Montmagny-L’Islet et les Voisins du Kamouraska qui ont été finalistes à la finale M18B, remportée par les Mariniers de Rimouski.

Dans les autres catégories, en M13 D2, les Chevaliers de la Seigneurie ont gagné contre les Sphinx de Rivière-du-Loup. En M15 D2, les Aigles de la Cité Étudiante de Roberval l’ont emporté et en M18 D2 les champions sont les Cyclones de Mirabel.

Au niveau des honneurs individuels, mentionnons que de l’équipe des Voisins du Kamouraska, en M18 D2, le meilleur duo de gardien est celui de Bastien Caron-Côté et Charles Girard et le trophée du meilleur esprit sportif a été remis aux Sphinx de Rivière-du-Loup.

Mathias Beaulieu des Voisins du Kamouraska a été le meilleur buteur chez les M18B.

Ce tournoi représentait donc la fin de la saison pour la plupart des équipes, après une année en dents de scie. L’organisation était bien heureuse d’avoir pu tenir l’événement et il sera de retour en janvier 2023 comme avant.