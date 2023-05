Le Cégep de La Pocatière et Biopterre obtiennent un cofinancement de 2 M$

Le Cégep de La Pocatière et son centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Biopterre obtiennent un cofinancement de 2 M$, soit 1 M$ accordé par le Fonds des collèges de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et 1 M$ accordé par le gouvernement du Québec.

Cette somme servira à soutenir et à stimuler les activités de recherche et d’innovation au sein de l’établissement, renforçant ainsi les partenariats essentiels entre la communauté et le milieu de la recherche.

Grâce à cette subvention, obtenue dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation volet 3 : Cofinancement du gouvernement du Québec aux programmes de la FCI et au programme Fonds des collèges de la FCI, Biopterre aura l’opportunité d’améliorer ses infrastructures de recherche en environnement contrôlé.

Les fonds seront utilisés pour la construction de serres écoénergétiques et l’achat d’équipement de recherche et de phénotypage permettant un contrôle précis des conditions environnementales pour assurer des recherches de qualité et des méthodes de cultures innovantes.

Ces initiatives permettront à Biopterre et au Cégep de La Pocatière de demeurer à la pointe de la recherche appliquée et de continuer à contribuer activement au développement économique de la région.

« Ce cofinancement est une excellente nouvelle, car il nous permettra d’accroître notre capacité de recherche, de renforcer nos collaborations avec les entreprises et les collectivités locales et de continuer à promouvoir l’innovation au sein de notre Cégep », déclare Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Nouveaux investissements

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, M. François-Philippe Champagne, a accordé le 24 avril dernier un financement de près de 16 M$ provenant du Fonds des collèges de la Fondation canadienne pour l’innovation. Cette somme sera allouée à 17 projets d’infrastructures de recherche dans 14 collèges à travers le pays. Ces initiatives favoriseront des partenariats fructueux avec les entreprises et les communautés canadiennes.

Source : Cégep de La Pocatière