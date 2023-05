Semaine québécoise intergénérationnelle 2023 : Des animations sous le signe des découvertes

L’ABC des Hauts Plateaux a profité de la Semaine québécoise intergénérationnelle pour faire une tournée des résidences pour aînés du Sud des MRC de L’Islet et de Montmagny avec une animation faisant le tour du monde.

À bord d’un avion imaginaire, chaque aventure a débuté. Les participants ont découvert sept continents en utilisant leurs cinq sens : la vue a permis la découverte d’images de monuments architecturaux divers; l’ouïe a été utilisée pour entendre les informations partagées ainsi que le son de différents animaux présents sur chaque territoire; l’odorat et le goût ont été mis à l’épreuve lors de la collation de fruits exotiques; le toucher a été nécessaire pour la construction d’une montgolfière commune qui est restée en souvenir dans chaque résidence.

Le tout a été agrémenté d’exercices physiques représentant chacun des continents. Par exemple, pour représenter l’Antarctique, ils ont été invités à marcher comme des manchots empereurs.

Au total, ce sont 147 participants provenant de résidences pour aînées, de garderies, d’écoles, de familles et de L’ALPHIS qui ont fait un tour du monde en version L’ABC.

Et tous, petits et grands, participants et animatrices, ont fait de nouveaux apprentissages, tout au long de la semaine, et ce, dans une ambiance contagieuse de plaisir.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux