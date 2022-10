Le Cégep de La Pocatière obtient 2,25 M$

Fort de cet appui considérable, le Cégep de La Pocatière intensifiera son action en recherche pour les organisations du milieu et augmentera l’apport de la recherche à la formation par la mise en place d’une structure de gestion, d’animation et de diffusion des activités en recherche appliquée. Octroyée dans le cadre du programme Mobilisation et issue du programme Innovation dans les collèges et la communauté (ICC), cette subvention offre le soutien financier nécessaire à l’établissement d’enseignement collégial afin de poursuivre sur ses avancées avec ses trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) qui lui sont affiliés : Biopterre, Solutions Novika et Optech. Pour y parvenir, deux domaines considérés comme prioritaires dans la région ont été ciblés : en mesure et contrôle des grandeurs physiques et en développement de mycotechnologies et de biomatériaux. Étant donné l’importance de la recherche à La Pocatière et l’ampleur des besoins de la région par rapport aux moyens relativement modestes dont dispose un cégep de région, il s’agit d’un important défi particulièrement stratégique. « Grâce à cette subvention, notre Cégep et nos trois CCTT pourront s’investir conjointement dans la recherche appliquée dans deux domaines hautement stratégiques pour notre région. C’est une belle opportunité pour nous de renforcer et démontrer notre niveau d’excellence en recherche », explique Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière, qui se classe parmi les cinq meilleurs collèges québécois au Top Research Colleges depuis 2014.