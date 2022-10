Tourisme Bas-Saint-Laurent salue la nomination de Caroline Proulx

Au nom de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent et de concert avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Tourisme Bas-Saint-Laurent tient à féliciter Mme Caroline Proulx pour sa nomination au titre de ministre du Tourisme et de ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre travail de collaboration avec Mme Proulx. Elle est une excellente ambassadrice et a su défendre avec conviction et passion les intérêts de notre industrie au cours des quatre dernières années. Mme Proulx connait très bien notre secteur économique, ses différents acteurs et ses enjeux, ce sera un plaisir de travailler avec elle et son équipe », a dit Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.