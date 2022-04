Le Cégep de La Pocatière prêt pour le prochain boom d’étudiants

« On recrute déjà à l’extérieur de la Côte-du-Sud grâce à certains programmes d’intérêt supranational, mais c’est sûr que si on joue notre jeu correctement, avec le contexte démographique qui s’annonce, on serait sûrement capable de mobiliser davantage d’étudiants », souligne-t-elle.

Porte-parole du Regroupement des cégeps de régions (RCR), Marie-Claude Deschênes est d’avis que les 12 établissements collégiaux qu’elle représente font partie de la solution dans le contexte démographique anticipé. Pour ce faire, le gouvernement provincial se doit le plus possible d’encourager la mobilité vers les cégeps de région où les places ne manquent pas, avant d’envisager des agrandissements dispendieux en milieu urbain.

« Ce qu’on avait signifié dans nos discussions, c’était qu’une bonification de 500 $ ne vaudrait pas la peine. À 7500 $, en plus des prêts et bourses, là on commence à jaser. Maintenant, ce qu’il faut, c’est faire la promotion du programme à l’échelle nationale, ce qu’on aimerait que le gouvernement prenne en charge question qu’il soit aussi bien connu, par les étudiants et leurs parents, que le programme de prêts et bourses », poursuit Marie-Claude Deschênes.