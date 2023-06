Le Cégep de La Pocatière se démarque à l’AQPC

Le Cégep de La Pocatière s’est distingué lors du 42e colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) qui s’est tenu du 7 au 9 juin 2023 à Rivière-du-Loup.

La carrière exceptionnelle de la conseillère pédagogique Michèle Desrochers ainsi que l’engagement pédagogique de Mélanie Bérubé, enseignante en mathématiques, ont été soulignés lors de ce rassemblement annuel du réseau collégial et le plus important colloque en français sur la pédagogie de l’enseignement supérieur au Canada.

En début de colloque, Mme Desrochers a remporté le prestigieux prix Gérald-Sigouin remis à une personne dont le travail exceptionnel a marqué de façon durable le monde collégial. Sociologue de formation, Mme Desrochers a débuté sa carrière au Cégep de La Pocatière en 1989 en tant qu’enseignante de sociologie et est par la suite devenue conseillère pédagogique au développement international du Cégep dans les dernières années.

Mme Desrochers a marqué le Cégep pendant son passage, notamment grâce à sa grande contribution à l’implantation des Centres d’études collégiales de Montmagny (CECM) et du Témiscouata (CECT), la mise en place du Projet ANGE et, plus récemment, l’organisation du Symposium international de l’intégration du numérique dans l’enseignement (SIINE) en septembre dernier.

Elle a aussi collaboré à près d’une soixantaine d’ententes avec des lycées et des IUT pour permettre à des étudiants internationaux de poursuivre leurs études à La Pocatière.

À la suite de cette distinction, Mme Bérubé, enseignante en mathématique, s’est vue décerner une mention d’honneur, une distinction visant à permettre aux collèges de mettre en valeur l’engagement pédagogique d’un membre de leur personnel enseignant ayant, par la qualité de son travail, contribué à l’évolution de l’enseignement.

Référence incontournable dont l’engagement remarquable rayonne sur l’ensemble de l’établissement, Mme Bérubé est animée par l’évolution constante de son domaine.

Experte en vulgarisation, elle excelle à transmettre les notions complexes avec clarté et adapte ses méthodes pédagogiques à ses étudiants, afin de rendre les mathématiques accessibles.

Sa bienveillance à l’égard de ses étudiants et de ses collègues lui vaut le respect et la considération de tous, faisant d’elle une référence incontournable en raison de son professionnalisme et de son expertise. Son implication dans l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement témoigne de sa proactivité et de son désir à contribuer à l’épanouissement de ses étudiants.

La direction du Cégep de La Pocatière et l’ensemble de la communauté collégiale félicitent Mme Desrochers et Mme Bérubé pour ces honneurs pleinement mérités et les remercient pour leur travail exemplaire et leur contribution indéniable à l’excellence de l’établissement.

Rappelons que les prix de l’AQPC visent à récompenser ceux et celles qui contribuent à l’excellence de l’enseignement supérieur, animent la communauté collégiale et renforcent la réussite des étudiantes et des étudiants.