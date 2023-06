Tristan Laflamme est le nouveau capitaine de l’Everest

Après une période de réflexion, le personnel hockey de la Côte-du-Sud a tranché sur le prochain capitaine. Un défenseur de Lévis qui disputera son année de 20 ans, Tristan Laflamme, sera le sixième capitaine dans l’histoire de l’organisation.

Pour l’entraîneur-chef et directeur général, Simon Labrecque, le choix de nommer Tristan Laflamme a été simple. « Évidemment, ça fait quatre ans qu’il est avec nous, on connaît bien le joueur et la personne.

C’est un joueur qui a encore comme objectif de travailler fort, de sortir de sa zone de confort. C’est un gars qui est prêt à mettre les efforts hors et sur la glace et c’est ce qu’on recherchait comme leader l’an prochain. Il a joué élite et longtemps avec les Corsaires de Pointe-Lévy. Il a la personnalité et les valeurs qu’on veut comme capitaine. »

Pour Tristan Laflamme qui en sera à sa dernière année junior, être le sixième capitaine de l’équipe est tout un honneur.

« Je suis vraiment fier d’être nommé capitaine. C’est une belle marque de reconnaissance. Je suis vraiment content et je l’apprécie beaucoup. Je trouve que je suis quelqu’un de très rassembleur. Autant sur la glace que hors glace, je m’entends bien avec tout le monde, raconte l’auteur de 32 points avec la Côte-du-Sud. Sur la patinoire, je me donne toujours à 100 % et je prends ça au sérieux. J’essaye de toujours amener mes coéquipiers et l’équipe vers le haut. »

En vue de la prochaine saison, Simon Labrecque entamera sa deuxième saison à titre de son duo de poste. Disons que comparativement à l’an passé, Labrecque sera mieux outillé au repêchage. Les assistants à Tristan Laflamme pour leur part seront connus au début du camp d’entraînement en août prochain.

Source : Everest de la Côte-du-Sud