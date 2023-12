Le Cégep de La Pocatière toujours parmi les meilleurs collèges en recherche appliquée

Pour une neuvième année consécutive, le Cégep de La Pocatière figure parmi les meilleurs collèges canadiens au regard de ses réalisations en recherche appliquée. Il poursuit sur sa lancée et se retrouve au troisième rang au Québec et en treizième position au Canada selon la liste annuelle Canada’s Top 50 Research Colleges 2023 publiée par Research Infosource Inc., perpétuant ainsi son haut niveau de performance.

Pour une troisième année consécutive, le Cégep se démarque grâce à une convaincante première position parmi les collèges de petite dimension dans la catégorie du pourcentage de financement de la recherche en provenance des partenaires. Le Cégep termine également au deuxième rang de cette catégorie, toutes grosseurs de collèges confondues.

En effet, le financement de la recherche appliquée des trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Cégep de La Pocatière provient, en moyenne, de plus de 60 % de leurs partenaires. En outre, l’important nombre de chercheurs ayant contribué aux différents projets innovants élève le Cégep au deuxième rang parmi les collèges québécois.

De même, parmi les petits collèges, l’organisation pocatoise se classe en deuxième position quant au nombre de partenariats de recherches ainsi qu’en troisième position pour le nombre de projets de recherche et d’étudiants rémunérés. Il s’agit ici d’un important bond de cinq places par rapport à la huitième place décrochée l’an dernier.

« La diffusion de ce palmarès annuel nous permet une fois de plus de souligner la grande qualité de la recherche appliquée au Cégep de La Pocatière et des CCTT qui lui sont affiliés, selon Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep. Ces excellents résultats ainsi que la mise en place dans les deux dernières années du Bureau de la recherche illustrent l’importance que nous accordons à la recherche et à l’innovation ainsi que leur impact sur la formation offerte à nos étudiants. »

Un succès planifié

La recherche constitue l’une des orientations importantes du plan stratégique 2018-2023. Lancé à l’hiver 2022, le Bureau de la recherche et de l’innovation (BRI) a mis en place de nombreuses actions afin de soutenir et de valoriser son développement. Le BRI participe activement à la rédaction des subventions, développe des outils pour joindre et informer les chercheurs, réalise des laboratoires d’idées de la recherche, met sur pied une stratégie de gestion de données de recherche et élabore différentes activités pédagogiques toujours en lien avec la recherche et l’innovation.

En 2022, plus de 37 étudiants et stagiaires, qui proviennent du Cégep de La Pocatière, ont été rémunérés pour contribuer directement aux projets de recherche des trois CCTT affiliés au Cégep, soit Biopterre, Optech et Solutions Novika. Le financement de la recherche au Cégep a atteint près de 8 M$ en 2022.

Résultats

Dans la catégorie Cégep de petite dimension, le Cégep de La Pocatière a obtenu les résultats suivants : première position pour le pourcentage des fonds dédiés à la recherche provenant de partenaires; deuxième position pour la somme des fonds dédiés à la recherche en provenance des partenaires; troisième position pour le nombre de projets de recherche complétés; troisième position pour le nombre d’étudiants rémunérés pour participer aux projets de recherche; deuxième position pour le plus grand nombre de partenariats de recherche.

Source : Cégep de La Pocatière