Lancement du Fonds de soutien en innovation du Bas-Saint-Laurent

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL), le gouvernement du Québec et les partenaires de l’Entente sectorielle en innovation lancent le Fonds de soutien en innovation du Bas-Saint-Laurent, une initiative ambitieuse destinée aux entreprises de la région.

Ce nouveau fonds, lancé en présence de Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, et Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, contribuera à développer des projets novateurs ainsi qu’à favoriser la commercialisation de produits et services innovants. L’enveloppe de 2 M$ est dédiée à la région bas-laurentienne. Par cette initiative concertée, les partenaires régionaux souhaitent mettre de l’avant l’innovation comme moyen de faire face aux défis, de stimuler l’économie régionale et d’améliorer la compétitivité des entreprises bas-laurentiennes.

Objectif collectif

Le Fonds de soutien en innovation du Bas-Saint-Laurent a été mis en place grâce à la collaboration d’acteurs régionaux qui unissent leurs forces pour propulser des projets innovants. En soutenant des projets qui ont de la difficulté à accéder aux programmes de financement existants, ce fonds offre une occasion unique aux jeunes pousses, aux entreprises établies et aux organismes de concrétiser leurs idées novatrices. Les projets admissibles englobent tous les secteurs économiques, de même que toutes les phases de l’innovation, allant de la recherche appliquée à la commercialisation.

Déposer un projet

Un premier appel à projets en continu est lancé auprès des entreprises admissibles. Les orientations, les critères d’admissibilité et le formulaire de dépôt de projet sont disponibles sur le site internet du CRD. Pour plus d’informations, contactez les personnes-ressources des organismes de développement économique local du Bas-Saint-Laurent ainsi que Régine Constantineau, conseillère en innovation au CRD à l’adresse rconstantineau@crdbsl.org.

Source : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent