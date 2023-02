Le Centre d’art de Kamouraska lance un appel de dossiers

Le Centre d’art de Kamouraska lance son appel de dossiers pour les expositions estivales de sa saison 2024, dont le thème s’articule autour des mouvances humaines. Les pratiques installatives et les œuvres qui nécessitent l’interaction du public seront privilégiées.

Les artistes sont invités à soumettre leur proposition par le biais de WeTransfer à dossier@kamouraska.org au plus tard le 16 mars 2023. Plus précisément, le jury souhaite recevoir des propositions évoquant ou représentant l’exploration du territoire et les déplacements humains. Le choix de cette thématique provient d’un désir de s’interroger sur nos passages dans le paysage, ce qui les motive et comment ils le façonnent.

Pour connaître tous les détails de l’appel de dossiers, on peut consulter le centredartkamouraska.ca. On y trouve notamment la description des lieux potentiels de diffusion, la liste des équipements disponibles, celle des éléments à inclure au dossier de même que les conditions offertes aux artistes.

Source : Centre d’art de Kamouraska