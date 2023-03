Les partenaires de COSMOSS Kamouraska sont fiers de partager le résultat de la quatrième édition du concours « Mon boss c’est le meilleur! » Félicitations au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, qui grâce à un témoignage touchant de Karen Gutierrez-Dionne, étudiante au Centre d’éducation des adultes de Saint-Pascal, remporte le titre Employeur engagé pour la réussite éducative.

« J’ai la meilleure coordonnatrice, elle comprend l’importance pour moi de terminer mon secondaire et d’obtenir mon diplôme. Elle me permet d’organiser mon horaire pour que je puisse aller à l’école et réussir mes examens. Elle me demande toujours comment ça va, m’appuie dans mes projets et m’encourage à persévérer pour ma réussite. C’est plaisant d’étudier et de travailler quand il y a une belle communication au sein de l’organisme. J’adore la complicité qu’elle a avec toute l’équipe de travail dont elle a su m’intégrer. Pour toutes ces raisons, Pascale [Dumont-Bédard] est la meilleure », raconte Karen.

Le concours « Mon boss c’est le meilleur! » permet de mettre en lumière l’importance des personnes qui embauchent des jeunes. La flexibilité des horaires en période d’examens, la valorisation des études ou encore le simple fait de représenter un modèle inspirant sont des éléments qui peuvent faire une différence importante sur le parcours scolaire des jeunes qui concilient études et travail. COSMOSS Kamouraska félicite le Centre-Femmes La Passerelle et sa coordonnatrice Pascale Dumont-Bédard pour le soutien accordé envers la réussite éducative des jeunes du Kamouraska.

Source : COSMOSS Kamouraska