Le Cercle de Fermières de St-Denis fête son 100e

C’était également l’occasion de souligner l’immense apport au Cercle de Mme Thérèse Garon. Pour ce faire, on lui a remis une plante qui porte désormais son nom et qui se vendra sous le nom de : Hémérocalle Thérèse. Un hommage bien mérité pour cette Fermière qui a initié plusieurs personnes au métier à tisser, qui n’a jamais compté son temps pour rendre service et qui « fleurit » tous les événements dans la municipalité.