Un automne actif contre la fraude envers les aînés

À l’automne 2021, la FADOQ du Bas-Saint-Laurent a repris les présentations des séances Aîné-Avisé pour la population en respectant les règles sanitaires. Ainsi, 13 séances d’animation, dont quatre au Kamouraska, ont été tenues pour un total de 216 participants sur le territoire.

Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à la fraude, la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. La particularité de ces séances réside dans leur formule unique d’animation qui combine le savoir d’un professionnel de la Sûreté du Québec et l’expérience d’une infirmière retraitée bénévole de la FADOQ BSL.

Ces séances ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation. L’utilisation de ces outils permet à la fois de définir les problématiques et donner des conseils de prévention.

Au cours de l’hiver et du printemps 2022, la FADOQ BSL a comme objectif de continuer sur sa lancée et d’outiller encore plus d’aînés contre la fraude, la maltraitance et l’intimidation. Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-ABUS (2287) sans frais de 8 h à 20 h, sept jours par semaine.

Source : FADOQ BSL