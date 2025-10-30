Le chantier éolien colossal PPAW avance rondement

Le vent souffle du bon côté pour le projet de parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk (PPAW) qui prend forme à grande vitesse. Les partenaires Invenergy et l’Alliance de l’énergie de l’Est ont récemment convié les médias à une visite de chantier pour constater l’ampleur du travail accompli, et la précision avec laquelle l’échéancier est respecté. Le début des livraisons d’électricité au réseau d’Hydro-Québec est prévu pour décembre 2026.

Ce parc de 56 éoliennes, d’une puissance installée de 349,8 MW et d’une énergie contractuelle annuelle de 1,1 TWh, s’étend sur quatre territoires. Trente éoliennes seront érigées sur le TNO Picard dans la MRC de Kamouraska, 10 à Saint-Antonin, dans la MRC de Rivière-du-Loup, 10 à Pohénégamook, et 6 à Saint-Honoré-de-Témiscouata dans la MRC de Témiscouata. Le contrat d’achat d’électricité a été approuvé par la Régie de l’énergie en 2023, confirmant ainsi la viabilité d’un projet qui représente plus d’un milliard de dollars d’investissement.

Sous la direction du consortium CRT-FGL, maître d’œuvre du chantier, les équipes s’activent à un rythme soutenu. « Nous sommes immensément fiers que ce projet de grande envergure et générateur de retombées prenne forme. Encore plus fiers qu’il soit à l’origine du redémarrage de l’usine Marmen Énergie à Matane, en permettant la création d’une chaîne d’approvisionnement locale et de 130 emplois de qualité », a souligné Louis Robert, vice-président au développement des énergies renouvelables chez Invenergy.

Depuis le début de l’année, les travaux de déboisement, l’aménagement des chemins d’accès et la construction des fondations progressent bien. Le transport des composantes entre le port de Gros-Cacouna et le terrain d’entreposage de Saint-Antonin est presque terminé. Les sections de tours fabriquées à Matane par Marmen Énergie arrivent sur le site, où leur assemblage a débuté en septembre. Chaque jour, plus de 400 travailleurs y convergent pour un ballet logistique soigneusement synchronisé.

« Toute l’équipe est mobilisée pour livrer l’énergie dans les temps, et en faire un projet exemplaire sur les plans social, environnemental et communautaire, mais aussi au plan économique pour les communautés d’accueil et l’ensemble des communautés de l’Est-du-Québec », a ajouté Michel Lagacé, président de l’Alliance de l’énergie de l’Est et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. « Encore une fois, nous faisons la démonstration qu’un projet éolien peut s’imbriquer à merveille sur notre territoire, et que notre modèle égalitaire contribue à son acceptabilité sociale. »

Le chantier a déjà généré d’importantes retombées régionales. Les entreprises locales et wolastoqey participent activement aux travaux, et les MRC et municipalités d’accueil bénéficieront à terme de 45 millions $ en paiements fermes. Au total, 137 millions $ seront redistribués aux membres de l’Alliance de l’énergie de l’Est, qui regroupe 209 collectivités et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, de Montmagny jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.

Récemment honoré au Colloque de Nergica comme Meilleur projet d’énergie renouvelable, PPAW a également été finaliste au prix du projet canadien novateur d’énergie propre de l’année remis par l’Association canadienne de l’énergie renouvelable. Des distinctions qui confirment la portée stratégique de ce chantier pour la transition énergétique de l’Est-du-Québec.

PPAW en chiffres

Puissance installée : 349,8 MW

Production annuelle : 1,1 térawatt-heure

Éoliennes : 56 (30 sur le TNO Picard, 10 à Saint-Antonin, 10 à Pohénégamook, 6 à Saint-Honoré-de-Témiscouata)

Investissement total : 1,1 milliard $

Retombées pour les MRC et municipalités d’accueil : 45 millions $

Distributions aux membres de l’Alliance de l’énergie de l’Est : 137 millions $

Emplois : 350 équivalents temps complet en phase de construction (plus de 400 travailleurs actuellement)

Mise en service prévue : décembre 2026