Rock, émotions et frissons aux Arts de la scène

Les Arts de la scène de Montmagny ajoutent trois rendez-vous à leur programmation, entre rock déchaîné, confession musicale et hommage cinématographique.

D’abord, le phénomène David Pineau débarque le 20 mars 2026 à 20 h à la salle Promutuel Assurance, avec son style unique de hard rock campagnard. Véritable bête de scène, l’artiste, souvent comparé à Bob Bissonnette qu’il considère comme son mentor, livrera un spectacle festif accompagné de ses Goblins. Connu pour ses chansons Redneck et La ballade de l’alcoolique, Pineau promet une soirée où le public pourra profiter d’une formule en admission générale pour bouger au rythme de ses succès.

Puis, le rockeur Éric Lapointe reprend la route pour une tournée plus intime. Il sera à Montmagny le 15 mai 2026 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger. Après avoir franchi toutes les étapes de réintégration de l’ADISQ, il revient avec Entracte, un spectacle inspiré de son album acoustique du même nom. Dans cette proposition, Lapointe délaisse ses guitares lourdes pour se dévoiler sous un jour plus vulnérable, offrant à ses textes une intensité renouvelée. Les billets en admission générale sont disponibles maintenant.

Enfin, les Cowboys Fringants seront de retour, cette fois sur grand écran avec le film concert Les Cowboys Fringants – Québec/14/01/2023, présenté à la salle Promutuel Assurance les 14 et 15 novembre prochain à 19 h 30, ainsi que le 16 novembre à 13 h 30. Captée au Centre Vidéotron durant la tournée Les Antipodes, cette projection replonge le public dans une communion vibrante entre le groupe et ses fans, portée par des images spectaculaires et les grands hymnes du collectif.

Les Arts de la scène promettent d’autres surprises à venir dans leur programmation. Les billets pour tous ces événements sont disponibles à la billetterie des Arts de la scène de Montmagny, ou par téléphone au 418 241-5799, selon les heures d’ouverture.