Le chômage recule au Bas-Saint-Laurent

Les derniers indicateurs du marché du travail pour le mois de janvier 2026 montrent une amélioration plus nette de la situation de l’emploi dans la région du Bas-Saint-Laurent par rapport à l’ensemble du Québec. Ces données proviennent de l’Enquête sur la population active de Statistique Québec.

Dans le Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage a diminué de 1,2 point de pourcentage, s’établissant à 4,1 %, tandis que le nombre d’emplois a progressé de 2,9 %, totalisant environ 93 700 emplois. Ces chiffres témoignent d’un marché du travail dynamique dans la région au début de 2026, avec une contraction du nombre de personnes en recherche d’emploi combinée à une croissance des emplois disponibles.

À l’échelle provinciale, le taux de chômage au Québec est resté stable à 5,2 % en janvier, marquant une situation d’emploi relativement favorable, mais moins prononcée que dans la région bas-laurentienne. Le nombre total de personnes en emploi au Québec a connu une légère hausse de 0,1 %, pour atteindre 4 669 700 emplois.

Cette comparaison région-province souligne un écart notable. Le Bas-Saint-Laurent affiche un taux de chômage significativement plus bas que la moyenne québécoise, et une croissance de l’emploi substantielle. Alors que le marché du travail québécois reste globalement stable avec une hausse modeste d’emplois, la dynamique est plus vigoureuse chez nous.

Ces tendances s’inscrivent dans un contexte économique où l’emploi au Québec atteint de nouveaux sommets, mais où les variations régionales demeurent marquées. L’écart entre la situation du Bas-Saint-Laurent et celle de l’ensemble du Québec met en lumière la diversité des réalités locales du marché du travail.