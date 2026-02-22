Un nouveau standard d’excellence à l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) fait un pas dans la reconnaissance des compétences en agroalimentaire, en octroyant désormais le statut Programme certifié ITAQ pour certains de ses programmes de formation. Cette certification atteste qu’un participant a complété un parcours structuré, aligné sur les besoins réels de l’industrie, et qu’il a développé des compétences directement transférables en milieu de travail.

Pour soutenir cette démarche et assurer un standard de qualité uniforme, l’ITAQ a mis en place un cadre formel encadrant l’attribution de la certification qui est valide pour une durée déterminée. Ce cadre précise les critères de qualité pédagogique, de pertinence sectorielle, de ressources et de conformité qui doivent être respectés pour qu’un programme soit reconnu comme « Certifié ITAQ ». Il vient renforcer la crédibilité des parcours, et la valeur du certificat remis aux apprenants.

Lorsqu’un programme obtient la certification, les étudiants qui le complètent avec succès reçoivent un certificat officiel ITAQ portant le sceau de l’Institut. Ce document confirme l’acquisition de compétences techniques reconnues par l’ITAQ, et répond aux attentes des employeurs du secteur agroalimentaire à la recherche de personnel qualifié et opérationnel.

Du côté de la formation continue, trois programmes détiennent déjà le statut Programme certifié ITAQ, soit les parcours de formation Gestion de la production en serre, Intégration HACCP et audit interne dans un système qualité, et Initiation à la transformation alimentaire artisanale.

Le règlement encadrant l’attribution de la certification peut être consulté sur le site de l’ITAQ.