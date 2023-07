Le CJE Région L’Islet dévoile « Du pain su’a planche »

Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Région L’Islet annonce un nouveau projet d’insertion et de maintien à l’emploi pour les jeunes de 18 à 35 ans de la région : le plateau de travail « Du pain su’a planche ».

Issu d’un processus de consultation auprès des organismes du territoire, qui ont appuyé massivement l’initiative, le plateau de travail situé à Tourville sert déjà de lieu d’expérimentation à deux jeunes. Le CJE Région L’Islet est toujours en période de recrutement afin d’accueillir d’autres participants au sein du groupe.

« Du pain su’a planche » cadre avec la mission du CJE Région L’Islet qui vise, entre autres, à accompagner les jeunes dans leur cheminement vers leur réussite et vers une insertion durable sur le marché du travail. Le projet prend la forme d’un milieu d’apprentissage différent et inclusif offrant à chaque personne de développer ses compétences et ses habiletés sociales à son propre rythme.

Il permet aux participants de développer leur confiance en eux, leur esprit d’équipe, leur sens de l’initiative et des responsabilités et leur sentiment d’appartenance à leur communauté. Les jeunes ont l’occasion de participer à la collecte de denrées sur le territoire de la MRC de L’Islet, d’en effectuer le tri et de transformer les aliments reçus afin de nourrir la population dans le besoin via l’organisme Soupe au bouton.

C’est d’ailleurs grâce à la contribution de ce dernier et de la municipalité de Tourville que le projet est possible. D’autres partenariats avec les organismes de la région sont à venir au CJE, dans le but d’offrir différentes formations adaptées aux clients, notamment : Secourisme, MAPAQ, Gérer l’anxiété et plusieurs autres.

L’horaire du plateau est flexible, à temps partiel, avec entrées et sorties variables afin d’accommoder tous les participants. Pour obtenir plus de détails et témoigner de leur intérêt, les jeunes sont invités à contacter Marie-Pier Caron, agente de projet, au 418 359-3730 ou à marie-pier@cjelislet.qc.ca.

Source : CJE Région L’Islet