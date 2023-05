Le Club de golf Saint-Pamphile célèbrera ses 35 ans

Fin des années 1980, un groupe de visionnaires a décidé de doter la région de L’Islet-Sud d’un golf.

Avec l’appui du monde des affaires et l’implication de bénévoles bien connus du milieu est apparu le long de la rivière Saint-Roch un parcours à la fois difficile et caractéristique de la nature de la région; eaux et boisés ajoutant au défi.

Le 24 juin 2023, une journée reconnaissance est prévue à l’horaire. De bons souvenirs à partager sur le terrain et lors du souper. Plus d’informations auprès de Kevin St-Laurent du pro-shop au 418 356-3666.

Source : Comité du 35e