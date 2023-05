Grand défi Pierre Lavoie : Remise d’un chèque aux élèves de Saint Alexandre-de-Kamouraska 

À la suite de sa participation au Grand défi Pierre Lavoie, l’équipe de cyclistes Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ a remis un chèque de 10 000 $ à l’école primaire Hudon Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

La remise symbolique s’est faite en présence des élèves, de la direction et du personnel le 5 mai dernier. Cet argent permettra de favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes, puisque les montants serviront à réaliser des réaménagements à la cour extérieure.

Rappelons que l’équipe a parcouru, à relais, les quelque 1000 km séparant Saguenay et Montréal, en juin 2022. Cet imposant défi a été relevé par Michel Morin (Premier Tech), Gina Potvin (Fonds régionaux de solidarité FTQ), Justine Therrien (Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup), Francis Létourneau (Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup) et Vincent Martel (Premier Tech). Ils étaient accompagnés de Francis Massé (Bérubé GM) au volant du motorisé de l’équipe.

« J’ai eu la chance d’occuper une place sur l’équipe Premier Tech — Fonds de solidarité FTQ, car une collègue était blessée. J’ai accepté l’offre sans hésiter, car c’était un rêve depuis notre rencontre avec M. Pierre Lavoie, organisée par le Centre de services scolaires pour tous les membres du personnel il y a environ dix ans. Comme je suis résidente de Saint-Alexandre et que mes enfants fréquentent cette école, j’ai soutenu la candidature de notre école pour le parrainage. C’était une belle occasion de bonifier l’offre en matériel sportif et d’y faire la promotion des saines habitudes de vie. C’était une expérience intense à différents niveaux : sollicitation des commanditaires, moyen de financement, entraînement et l’évènement. Je suis fière du défi relevé, mais également des retombées pour ma communauté », a commenté Justine Therrien.

Grâce à leur détermination, les cyclistes ont amassé 20 000 $, dont la moitié ira à l’école primaire de Saint-François-Xavier-de-Viger, d’où est originaire M. Morin, et l’autre moitié à l’école primaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, où habitent Mme Therrien et sa famille. Il était très important pour l’équipe que les montants servent à favoriser un mode de vie actif chez les jeunes.

Depuis le début de cette grande aventure, l’équipe a entre autres versé plus de 365 937 $ aux écoles de la région et a parrainé au-delà de 27 écoles primaires.

« Nous voyons que les projets soutenus permettent à un maximum de jeunes de développer leur goût de bouger dans la région et c’est ce qui nous rend le plus fiers », a dit Michel Morin.

L’équipe réitère sa participation au début du mois de juin. Il est d’ailleurs possible de faire un don directement au nom de l’équipe désormais sous le partenariat Premier Tech — Prelco, sur le site web du Grand défi Pierre Lavoie.

Mentionnons en terminant que l’organisme Les amis de Ti-Bert de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qui aide financièrement les jeunes sportifs de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, ajoutera un montant de 500 $ aux 10 000 $ amassés.

Source : École Hudon-Ferland