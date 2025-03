Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au congrès de Langues Canada

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (CSA) a pris part au congrès de Langues Canada qui s’est tenu récemment à Ottawa. L’événement a réuni des intervenants du secteur de l’éducation linguistique pour discuter des pratiques en enseignement des langues.

« Cette reconnaissance témoigne de l’engagement du Collège envers la francisation et l’éducation linguistique au Canada », affirme Stéphane Lemelin, directeur général de l’établissement, qui a été nommé vice-président de Langues Canada lors du congrès. Il a également présenté une conférence sur l’éducation plurilingue et pluriculturelle à l’adolescence.

Langues Canada est l’organisme qui encadre l’enseignement des langues officielles au pays. Il regroupe des institutions publiques et privées qui répondent aux normes d’accréditation reconnues par le gouvernement canadien.

Fondé en 1827, le CSA accueille environ 500 élèves, dont 45 provenant de l’international. Il propose plusieurs programmes de francisation, notamment Explore qui permet des immersions linguistiques de plusieurs semaines, et Tremplin, conçu pour préparer les élèves étrangers à leurs études en français.

« Nous voulons aller encore plus loin dans nos efforts de francisation. L’apprentissage du français est un enjeu d’intégration et de cohésion sociale, et notre expertise nous permet d’accompagner efficacement les apprenants », explique M. Lemelin.

L’établissement collabore également avec des programmes gouvernementaux destinés aux fonctionnaires et politiciens, en plus d’être un centre accrédité pour les certifications en français.