Mieux prévenir pour mieux cultiver

La Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture 2025 se poursuit jusqu’au 22 mars. Cette année, on met l’accent sur les risques liés aux pesticides, et les bonnes pratiques à adopter. Dans nos régions, où l’agriculture est au cœur du développement économique, la prévention devient un enjeu incontournable pour la pérennité du secteur.

« La protection des cultures ne doit jamais primer sur la santé et la sécurité des personnes qui manipulent des pesticides », souligne Paul Doyon, premier vice-président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Les terres fertiles de Kamouraska et de L’Islet regorgent d’exploitations agricoles diversifiées qui nécessitent souvent l’usage de produits phytosanitaires pour assurer le rendement et la qualité des récoltes. Toutefois, l’exposition prolongée à ces substances peut engendrer des risques sérieux, allant des irritations cutanées aux maladies chroniques comme le Parkinson, désormais reconnu comme maladie professionnelle liée aux pesticides.

Priorité à la prévention

Le recours aux pesticides en agriculture est une réalité difficile à contourner. Toutefois, la CNESST et l’UPA rappellent que des stratégies de prévention existent pour limiter les dangers. Le remplacement des produits nocifs par des solutions moins toxiques, l’adoption de bonnes pratiques de travail, et l’utilisation adéquate d’équipements de protection individuelle font partie des mesures essentielles pour réduire les risques.

« Les personnes travaillant en agriculture sont souvent confrontées à de nombreux risques, l’un d’eux étant l’exposition aux pesticides. Il est important, collectivement, d’assurer une meilleure protection à ces travailleuses et travailleurs, au quotidien et à long terme », affirme Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST.

L’obligation de suivre une formation avant d’utiliser ces produits s’inscrit dans cette démarche préventive. Apprendre à manipuler les pesticides en toute sécurité, à reconnaître les symptômes d’une intoxication, et à appliquer des mesures d’hygiène rigoureuses sont autant de réflexes qui peuvent faire une différence sur le terrain.

Une sensibilisation accrue en région

La Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture donne le coup d’envoi à plusieurs activités de formation et d’information qui sont organisées à travers le Québec tout au long de l’année. « Le secteur de l’agriculture fait partie de l’identité du Québec. Il est essentiel de veiller à ce que ces travailleuses et travailleurs puissent accomplir leurs tâches sans que cela soit fait au détriment de leur santé et de leur sécurité », rappelle Jean Boulet, ministre du Travail.

Les agriculteurs et agricultrices des régions pourront ainsi profiter d’ateliers et de conférences adaptés à leur réalité, en collaboration avec les fédérations régionales de l’UPA et les experts en santé et sécurité au travail. Des outils d’information seront également mis à leur disposition sur les sites web de la CNESST et de l’UPA. (M.L.)