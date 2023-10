Le comité des usagers Montmagny-L’Islet reçoit une reconnaissance provinciale pour son implication

Le jeudi soir 12 octobre dernier à Laval, dans le cadre du congrès annuel du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), celui de Montmagny-L’Islet a été reconnu parmi ses pairs pour ses efforts efficaces de diffusion d’information sur les droits des usagers dans le réseau de la santé.

Parmi les 550 comités membres du regroupement, huit comités ont été honorés pour leur travail auprès des usagers. Le comité Montmagny-L’Islet a reçu une mention dans la catégorie « Informer la population sur les droits », directement des mains de la ministre des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, qui s’était déplacée pour l’occasion.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été reconnus pour notre travail, il s’agit d’un bel honneur », a déclaré au Placoteux Gabrielle Brisebois, coordonnatrice du comité des usagers Montmagny-L’Islet.

Le projet et ses retombées

En mars dernier, le comité des usagers Montmagny-L’Islet a organisé une diffusion d’information sur l’ensemble de son territoire. Un encart a été envoyé dans tous les foyers des deux MRC de L’Islet et de Montmagny pour informer les citoyens de leurs droits dans le réseau de la Santé, de la trajectoire de plainte auprès du commissaire aux plaintes, et de l’offre d’accompagnement du comité des usagers dans le réseau. En tout, 20 178 encarts ont été distribués dans les 28 municipalités du territoire.

À la suite de ce projet, les appels au comité et les accompagnements des usagers ont augmenté de plus de 300%, et cette augmentation s’est maintenue depuis le mois d’avril, permettant de répondre à des insatisfactions et à des inquiétudes de citoyens partout sur le territoire. L’encart est ainsi devenu un document de référence pour les citoyens.

Chaudière-Appalaches rayonne

Sur les huit prix remis dans la province de Québec, le comité de résidents de Saint-Flavien sur le territoire de Lotbinière (territoire Alphonse-Desjardins) a remporté le prix de la défense des droits avec le projet Faire boire qui permet aux résidents du CHSLD d’être hydratés convenablement en tout temps. Ce prix fait de Chaudière-Appalaches la région la plus récompensée de la province.