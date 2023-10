L’Everest retrouve le chemin de la victoire

L’Everest de la Côte-du-Sud est demeuré invaincu à domicile en l’emportant 4-0 contre le Collège Français de Longueuil.

La troupe de Simon Labrecque a pu dire merci au gardien de but Alexandre Lauzier qui a été absolument fumant en bloquant les 47 lancers qu’il a reçus, en route vers son premier jeu blanc dans le circuit Figsby. Lauzier a été étincelant tout comme les unités du désavantage numérique qui se sont pointées à sept reprises dans la joute.

« En deuxième et troisième période, on a été indisciplinés. Le désavantage numérique a été efficace, et Lauzier fumant, a lancé sans hésitation Simon Labrecque. Le Collège Français méritait les deux points si ce n’était pas de notre gardien et du désavantage numérique. »

Le natif de Notre-Dame-du-Rosaire, Hugo Tanguay, a eu le but de la victoire alors qu’il a complété la descente de Félix Doyon et de Jonathan Nteziyaremye. Ce dernier est allé d’une puissante frappe en troisième période pour accentuer l’écart à 3-0.

Elliot Lavoie est maintenant à 25 points puisqu’en plus d’inscrire le second filet de la joute, il a été complice du troisième de la rencontre et sur le filet de Tristan Laflamme. Le deuxième de la saison du défenseur a été un beau cadeau pour lui-même alors qu’il disputait son 100e match dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

« Le but de Lavoie nous a donné un beau coussin même si on a été dominé, et c’était un cadeau du ciel », a expliqué l’entraîneur-chef de l’Everest.

Par ailleurs, Félix Riverin a été en mesure de poursuivre sa séquence de matchs avec au moins un point à onze. Il n’est qu’à un match de la troisième plus longue séquence réalisée par Yan-Cédric Gaudreault en 2018 qui est de 12.

L’Everest disputera un programme double la fin de semaine prochaine contre les Cobras de Terrebonne. Les deux équipes seront d’abord sur la Rive-Nord montréalaise vendredi soir avant de jouer à Montmagny, le dimanche 22 octobre à 14 h.

Source : L’Everest de la Côte-du-Sud