Le comité des usagers offre désormais des conférences sur les droits

Les membres du Comité des usagers Montmagny-L’Islet présentent un nouveau service mis sur pied pour permettre aux organismes et entreprises du territoire d’informer leurs membres et employés sur leurs droits dans le réseau de la santé. Ce service permet de proposer une conférence ou un atelier qui permet aux participants de s’informer sur les droits et est obligations des usagers dans le réseau de la santé, et ce, tout à fait gratuitement.

La conférence offerte par le Comité des usagers est flexible et s’adapte aux différentes clientèles intéressées. La durée de l’activité, de même que les mises en situation et les exemples sont choisis en fonction de la clientèle pour permettre une meilleure compréhension et une plus grande participation.

Un projet-pilote avait été mis sur pied au courant des dernières semaines pour permettre à différentes clientèles de participer à un atelier informatif sur les droits des usagers dans le réseau de la santé. C’est la Maison des jeunes de Montmagny qui a été le premier organisme à tester le contenu pour une clientèle jeunesse et un autre atelier a été proposé aux membres de la FADOQ Montmagny pour s’assurer que le contenu pouvait s’adapter à d’autres types de clientèles. Les résultats obtenus et les commentaires positifs des deux organismes ayant accepté de tester ce nouveau service permettent au comité des usagers de rendre disponible dans tout le secteur des MRC Montmagny et L’Islet cette conférence aux usagers.