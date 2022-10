L’ITAQ célèbre 189 nouveaux diplômés

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec a tenu deux célébrations en l’honneur des diplômés de la 58e promotion, l’une au campus de La Pocatière le 1er octobre, et l’autre le 15 octobre au campus de Saint-Hyacinthe. Cette année, l’Institut a souligné l’octroi de 189 nouveaux diplômes d’études collégiales, dont 89 au campus de La Pocatière et 100 au campus de Saint-Hyacinthe, portant ainsi le nombre de diplômés à plus de 13 000 depuis la création de l’établissement en 1962.

La Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada est décernée au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études : campus de La Pocatière, Elizabeth Cliche (Technologie de la production horticole et de l’environnement).

La Médaille d’excellence du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) est décernée au diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les étudiants de son programme d’études. La Médaille d’excellence était accompagnée d’une bourse de 500 dollars. Au campus de La Pocatière :

Lysanne Dubé (Gestion et technologies d’entreprise agricole) ;

Angélie Ouellet (Technologie des productions animales) ;

Elizabeth Cliche (Technologie de la production horticole et de l’environnement) ;

Vanessa Legault (Techniques équines);

Frédérick Fournier-Gaumond (Technologie des procédés et de la qualité des aliments).

Les prix de l’Association des technologues en agroalimentaire et de l’Association des anciens de l’Institut de technologie agroalimentaire, des deux campus, sont offerts au diplômé de chaque programme de formation technique ayant manifesté les meilleures aptitudes à se démarquer dans sa future carrière de technologue agroalimentaire. Au campus de La Pocatière :

Antoine Lévesque (Gestion et technologies d’entreprise agricole) ;

Arianne Caron (Technologie des productions animales) ;

Elizabeth Cliche (Technologie de la production horticole et de l’environnement) ;

Vanessa Legault (Techniques équines);

Paule Kom Tchwente (Technologie des procédés et de la qualité des aliments).

Lors de l’événement du 1er octobre au campus de La Pocatière, l’ITAQ a également souligné la réussite des étudiants qui y ont complété une formation professionnelle en productions animales, offerte par le Centre de services scolaire des Phare, par le biais du Centre de formation professionnelle Mont-Joli–Mitis dans les locaux de l’ITAQ, depuis plus de 20 ans. L’ITAQ a offert un prix de 250 $ au diplômé ayant démontré le meilleur engagement dans la réussite de ses études, et qui s’est démarqué par la qualité de sa participation lors des activités d’enseignement : Marilou Charest (Productions animales).

Source : ITAQ