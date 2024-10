Le comité Renaissance mis sur pied à Sainte-Félicité

Des citoyens de Sainte-Félicité-de-L’Islet se sont réunis le samedi 14 septembre dernier à l’église du village afin de former le nouveau comité Renaissance, visant essentiellement à donner un nouveau souffle à la municipalité. Sept citoyens ont été élus à divers postes clés au sein de ce nouvel organisme, et des projets, il y en a…

Ayant comme objectif ultime le rayonnement de la localité, et une participation citoyenne accrue dans le développement de Sainte-Félicité, le comité souhaite mettre sur pied un programme d’embellissement général, ainsi qu’un programme de développement touristique pariant sur la mise en valeur du territoire, du patrimoine et de la mémoire, ainsi que de la culture.

« En somme, ce sont des axes de revitalisation qui trouvent leur source, pour l’essentiel, au sein du plan d’action de développement sur 10 ans, établi le 25 mai 2023 lors de la consultation publique chapeautée par la MRC de L’Islet », déclare Samuel Saint-Pierre, administrateur et responsable des communications de la nouvelle entité.

Cette assemblée générale a par ailleurs permis de mettre en lumière les projets qui pourraient être réalisés à court terme pour l’année 2025, une année qui marquera les 80 ans d’existence de Sainte-Félicité-de-L’Islet.

Quelques exemples

On parle ici de la création d’un parc floral sur le terrain qui se trouve devant l’église, et qui serait en quelque sorte le grand legs pour le 80e anniversaire de la localité, bien que le projet n’ait pas obtenu l’appui du conseil. Il est aussi question de la mise sur pied d’une halte pour les VTT, dont le sentier du club Les Défricheurs de L’Islet-Sud passe à proximité, et qui pourrait servir également pour les cyclistes effectuant des randonnées estivales dans les villages des Hauts. Enfin, on propose l’installation de toilettes pour le public, et la création de trois sentiers arborant des panneaux explicatifs racontant l’histoire et les événements ayant marqué la communauté depuis 1945.

« Au centre de ce parc — qui serait fort probablement baptisé Place des Fondateurs — prendrait également place la cloche de l’ancienne église qui a été incendiée en juillet 1949 », ajoute M. Saint-Pierre.

2025 sera aussi le moment pour le comité Renaissance d’entreprendre auprès du ministère de la Culture et des Communications des démarches qui pourraient mener à déclarer monument historique régional le bâtiment de l’ancienne école de rang sur la Côte-des-Bois, au rang Taché Ouest. Il s’agit d’une école construite entre 1895 et 1900, qui est par ailleurs la dernière encore authentique datant de cette époque sur l’ensemble du territoire de la MRC de L’Islet.

« De manière plus large, l’école de rang serait intégrée à un projet de site historique de la Côte-des-Bois, où prendraient place des expositions documentaires sur la colonisation des Hauts, ainsi qu’un belvédère sur l’un des plus beaux points de vue de la région sur les Appalaches. Le choix de ce site vient du fait qu’il s’agit de l’endroit où les premiers colons des Hauts, soit Clément Bois et son fils, sont arrivés en 1862 », conclut Samuel Saint-Pierre.

Les membres

Sept personnes siègent actuellement au comité Renaissance. Il s’agit de Samuel Bergeron, président, Normande Bois, vice-présidence, Guylaine Chouinard, secrétaire, et Johanne Valois, Raynald Gagnon, Normand Thibault et Samuel Saint-Pierre, administrateurs.