Des organismes communautaires de la région de Montmagny-L’Islet se joignent au mouvement national Le communautaire à boutte, une mobilisation qui vise à tirer la sonnette d’alarme sur la situation préoccupante du milieu, qui se tient du 23 mars au 2 avril 2026.

Sur le terrain, ces organismes jouent un rôle de première ligne auprès de milliers de citoyens. Qu’il s’agisse de soutien alimentaire, d’accompagnement psychosocial ou d’aide aux familles, leur présence est essentielle au maintien du filet social.

Or, malgré cette contribution, plusieurs doivent composer avec un manque de financement chronique, des conditions de travail difficiles et une précarité grandissante. Une réalité qui, selon les acteurs du milieu, atteint aujourd’hui un point critique.

Dans ce contexte, des organismes de Montmagny-L’Islet ont choisi de se joindre au mouvement afin de faire entendre leur voix, et de rappeler l’importance de leur mission. La participation demeure toutefois volontaire, certains groupes poursuivant leurs activités habituelles afin d’assurer la continuité des services. « On est rendus à un point de rupture. Le communautaire tient le filet social à bout de bras, mais sans ressources suffisantes, c’est toute la population qui risque d’en payer le prix », explique la CDC Montmagny-L’Islet.

Le mouvement Le communautaire à boutte s’articule autour de revendications précises, notamment l’amélioration des conditions de travail, un financement adéquat à la mission, une reconnaissance formelle du rôle des organismes, et la protection de leur autonomie.

Sans avancées concrètes, plusieurs organisations craignent de devoir réduire, voire abolir certains services, alors même que les besoins de la population ne cessent de croître. Des actions de sensibilisation sont prévues au cours des prochaines semaines dans la région afin d’interpeller la population et les décideurs.