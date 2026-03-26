Record de revenus en hébergement touristique hors saison

Près de 250 intervenants de l’industrie touristique ont pris part la semaine dernière au colloque annuel de Tourisme Bas-Saint-Laurent qui se tenait à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Placée sous le thème Toujours la bonne saison, la rencontre a servi à faire le point sur les actions entreprises pour étirer l’activité touristique au-delà des saisons traditionnelles. Et les résultats observés sont probants.

Depuis 2019, le Bas-Saint-Laurent voit ses résultats touristiques progresser, preuve que la stratégie régionale visant à faire du Bas-Saint-Laurent une destination touristique quatre saisons fonctionne. Hébergement, revenus et dépenses touristiques affichent tous une hausse importante, au point où l’organisation estime que le virage entrepris a déjà commencé à produire des résultats concrets.

L’un des constats les plus révélateurs concerne la fréquentation hors saison. Selon les données dévoilées au colloque, la demande d’hébergement hors de l’été a progressé de 27 % entre 2019 et 2025. Pour la seule période 2024-2025, la hausse atteint 13 %, ce qui traduit une fréquentation plus soutenue à l’automne, en hiver et au printemps. En 2025, la région a enregistré 352 483 nuitées, soit une croissance de 8,5 % sur un an.

Les revenus liés à l’hébergement suivent la même tendance. Tourisme Bas-Saint-Laurent fait état d’une augmentation de 23 % (plus de 100 M$ en revenus bruts) en hébergement hors saison depuis 2024. Sur un horizon plus long, les revenus bruts annuels en hébergement ont bondi de 84 % depuis 2019. Pour le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque, il s’agit d’un indicateur fort, d’autant plus que la région partait d’un niveau déjà solide avant la pandémie.

Pression élevée

La pression demeure toutefois élevée en été. Le taux d’occupation moyen en hébergement a atteint 88 % en juillet et en août 2025. Autrement dit, la marge de croissance estivale devient limitée, ce qui renforce la logique derrière la stratégie quatre saisons. Pour continuer à augmenter les retombées, la région doit attirer davantage de visiteurs en dehors de la haute saison.

Les dépenses touristiques globales illustrent elles aussi cette progression. Elles ont atteint 479 millions $ au Bas-Saint-Laurent, en hausse de 11 % par rapport à 2024, et de 54 % par rapport à 2019. L’industrie régionale compte 504 entreprises et 5876 emplois, soit environ un emploi sur dix. À l’échelle de la province, le tourisme représente la quatrième activité d’exportation en importance, avec des retombées évaluées à 18,1 milliards $.

Tourisme Bas-Saint-Laurent associe ces résultats à plusieurs actions entreprises depuis quelques années. L’organisation cite entre autres le développement du plein air, du tourisme gourmand, du tourisme d’affaires, des événements hors saison, le soutien financier accru aux projets quatre saisons, et une stratégie marketing répartie sur l’ensemble de l’année. Une étude menée en 2022 avait aussi montré que la moitié des 418 entreprises sondées étaient déjà ouvertes à l’année, ce qui constituait une base favorable pour pousser plus loin la transition.

L’organisation voit aussi d’autres signes de confiance dans le marché. Près de 300 nouvelles unités d’hébergement ont été annoncées dans la région, signe que des promoteurs croient à la capacité du Bas-Saint-Laurent d’attirer davantage de visiteurs sur une plus longue période.