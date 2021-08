Le concessionnaire Lord et Frères change de mains et devient L’Islet Chrysler

Le concessionnaire automobile Lord et Frères Ltée de Tourville, dans la MRC de L’Islet, changera de propriétaires dès le 1er septembre. Un groupe d’investisseurs, dont Vincent Beauchesne et Alex Bossé, déjà connus dans les régions de Rivière-du-Loup et du Témiscouata pour y opérer notamment Rivière-du-Loup Mitsubishi et Témis Chrysler, s’en portent ainsi acquéreurs.