Le conseil des chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la Pocatière accueillera de nouveaux membres

Une cérémonie d’accueil pour les nouveaux membres désirant intégrer le conseil 5425 des chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière aura lieu le mardi 12 octobre 2021 à 19 h à la cathédrale de l’endroit.

Un appel est donc adressé à tout homme baptisé catholique de 18 ans et plus souhaitant joindre l’ordre de bienfaisance dont les principes sont : charité, unité, fraternité et patriotisme. L’invitation est également lancée aux membres du conseil, ainsi qu’à ceux avoisinants, afin de soutenir, par leur présence, les candidats lors de ce moment empreint d’apprentissages et de réflexions senties.

Pour la première fois dans la région, la cérémonie sera tenue selon le nouveau rituel permettant le passage des trois premiers niveaux en une seule soirée. Tout a été mis en place afin de respecter les directives des autorités gouvernementales.

Pour de plus amples informations ou inscription, veuillez contacter Alphée Pelletier au 418 856-4198.

Source : Conseil 5425 des chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière