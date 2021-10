AGA de Tourisme Chaudière-Appalaches : Le conseil d’administration passe de 20 à 11 administrateurs

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a tenu sa 44e assemblée générale annuelle le 28 septembre dernier à l’Hôtel & Suite Normandin Lévis ainsi qu’en mode virtuel. Cette rencontre a permis à l’organisme de faire le bilan de l’année 2020-2021, de dévoiler son plan d’action pour l’année 2022 et de présenter la nouvelle composition de son conseil d’administration.

Dans le but de s’adapter aux nouvelles tendances en matière de gouvernance, le CA est maintenant composé de onze administrateurs. Par le passé, vingt postes composaient le conseil.

« Ça fait des années que l’on veut réduire la taille du CA afin de rapprocher les administrateurs les uns des autres, faciliter les discussions, responsabiliser davantage les administrateurs dans leur rôle et assurer une présence plus assidue au conseil », explique Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Ce nouveau modèle est composé d’un administrateur par secteur touristique pour les secteurs de Lotbinière, de la région de Thetford (MRC des Appalaches), de Bellechasse, des Etchemins et de Montmagny ainsi que deux administrateurs par secteur où historiquement, il y a un plus grand nombre d’entreprises membres, soit ; La Beauce, Lévis et L’Islet. En fonction de l’évolution du nombre de membres par secteur, cette composition pourra être révisée par le conseil d’administration périodiquement.

Les membres du nouveau conseil d’administration sont :

Lotbinière : Hélène Leclerc, Domaine Joly-De Lotbinière;

Région de Thetford : Élise Poirier, Hôtel du Domaine;

Lévis : Gilles Marier, Hôtel & Suites Normandin Lévis, Nicolas Bégin, Hit The Floor Lévis;

La Beauce : Éric Poulin, Village Aventuria, Marie-Émilie Slater-Grenon, Destination Beauce;

Bellechasse : Nathalie Mc Isaac, Le Ricaneux;

Les Etchemins : Marie-Hélène Ménard, Éco-Parc des Etchemins;

Montmagny : Jean-François Lachance, Croisières Lachance;

L’Islet : Nancy Lemieux, Auberge des Glacis, Jean St-Pierre, Office du tourisme de la MRC de l’Islet.

Par ailleurs, les membres du comité exécutif seront élus lors du prochain conseil d’administration de Tourisme Chaudière-Appalaches qui se tiendra cet automne.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches