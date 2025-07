Le contrat du tramway de Québec est maintenu pour Alstom La Pocatière

Le gouvernement du Québec a confirmé le 30 juin le transfert du contrat pour le matériel roulant du projet de tramway TramCité à CDPQ Infra, assurant le maintien de l’entente conclue avec Alstom. Cette décision officialise la poursuite de la fabrication des rames à l’usine de La Pocatière, garantissant ainsi la stabilité des emplois dans la région.

« Je suis heureuse que les discussions tenues à ma demande entre Alstom et CDPQ Infra ont permis d’assurer le maintien du contrat du matériel roulant », déclare Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. Elle a souligné que cette décision évite les coûts additionnels et les délais qu’aurait impliqués un nouvel appel d’offres, tout en valorisant l’expertise québécoise. « Il faut que les bénéfices profitent d’abord à nos travailleurs et nos entreprises. »

CDPQ Infra est une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). La firme est responsable de la planification, du financement, de la réalisation et de l’exploitation de grands projets d’infrastructures publiques. Le contrat entre Alstom et la Ville de Québec, initialement signé en 2023, prévoyait la conception, la fourniture et l’entretien du matériel roulant du projet TramCité. Alstom pourra répondre aux nouvelles exigences techniques du projet, tout en maintenant des coûts d’acquisition et de maintenance comparables à ceux du contrat initial. La reprise du contrat par CDPQ Infra assure ainsi une continuité essentielle à l’avancement du projet.

Pour le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, cette annonce est un signal fort de confiance envers le savoir-faire régional. « Grâce au leadership de la vice-première ministre Geneviève Guilbault, c’est une excellente nouvelle pour notre région et pour les travailleurs et travailleuses de l’usine d’Alstom à La Pocatière », dit-il, saluant une décision qui permet de préserver les emplois spécialisés de son comté tout en contribuant à un projet majeur de mobilité durable.

Même son de cloche du côté de Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. « Cette annonce est une excellente nouvelle pour le Bas-Saint-Laurent. Elle illustre parfaitement notre volonté de mettre en valeur l’expertise régionale, et de faire rayonner nos entreprises au cœur de grands projets québécois », a-t-elle déclaré, rappelant que l’usine d’Alstom demeure un moteur économique pour la région.

L’usine de La Pocatière est l’un des piliers du secteur manufacturier au Québec, et joue un rôle clé dans la conception de matériel roulant pour le transport collectif. Le maintien de la production à La Pocatière contribuera directement au dynamisme économique local, tout en répondant aux objectifs du projet TramCité, dont la première phase de 19 kilomètres vise à moderniser le transport dans l’axe le plus fréquenté de la communauté métropolitaine de Québec.

Un contrat de 30 ans

Le contrat de fabrication du matériel roulant du tramway de Québec, signé entre Alstom et la Ville de Québec le 24 avril 2023, s’échelonnera sur une période de 30 ans.

Il comprend la fourniture et l’entretien des 34 rames. Chacune comportera quatre modules, sept paires de portes, et pourra accueillir 272 passagers, dont 88 assis. Une option d’acquisition d’au maximum cinq rames supplémentaires est incluse. Le tramway sera accessible à tous, avec son plancher bas et ses quatre espaces multimodaux pour les fauteuils roulants, poussettes, triporteurs et quadriporteurs. Le tramway pourra également accueillir des vélos, et sera 100 % électrique.

Alstom prévoit que le début de l’assemblage du tramway aura lieu lors du second semestre de 2025 à ses installations de La Pocatière, et que les premières rames seront livrées à Québec en 2027. L’entreprise assurera l’entretien des rames du tramway dès sa mise en service. La formation des premiers opérateurs du RTC relèvera également d’Alstom.