Malgré l’annulation du tournoi de golf : La Fondation de l’Hôpital amasse 51 000 $

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima annonce qu’un montant de 51 000 $ a été recueilli dans le cadre de son tournoi de golf annuel, et ce, malgré son annulation de dernière minute en raison des fortes pluies survenues le 20 juin dernier.

L’événement qui était sous la présidence d’honneur de Luc Robitaille, président et chef de la direction chez Amisco, a pris une tournure inattendue en raison de la météo. Lors de son discours prononcé au souper, M. Robitaille a tenu à souligner l’importance de la mobilisation.

« Je suis tout de même très heureux que nous ayons largement dépassé notre objectif malgré la mauvaise température. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires, les bénévoles et les golfeurs pour votre générosité et votre engagement envers une cause qui nous tient tous à cœur : celle du maintien des soins de santé en région, et surtout de la Fondation qui les soutient si bien. »

Bien que les conditions météorologiques aient forcé la fermeture du terrain, et par le fait même l’annulation des rondes de golf prévues, le brunch d’accueil ainsi que le souper de clôture ont été maintenus, permettant aux participants de se rassembler dans une ambiance conviviale et solidaire. Ces moments ont été l’occasion de remercier les partenaires, de remettre des prix, et de souligner l’incroyable générosité de la communauté.

Les administrateurs et la direction de la Fondation remercient tous les partenaires de l’événement, et particulièrement ses quatre partenaires de la catégorie Diamant (5000 $) : Amisco, Alstom, Tourbières Lambert et le docteur Gaétan Lévesque.

Source : Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima