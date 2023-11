Le CSS de la Côte-du-Sud lance son programme de développement hockey

Initié par le directeur général du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, Jean-Marc Jean, un programme scolaire de développement hockey a officiellement été lancé, le mardi 7 novembre au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les Alliées de Montmagny-L’Islet, l’Everest de la Côte-du-Sud et les MRC de L’Islet et de Montmagny en sont partenaires.

Ce programme offre aux élèves athlètes de troisième à cinquième secondaire une occasion unique de combiner leur passion pour le hockey avec une éducation de qualité. En effet, ils pourront pratiquer le sport national des Québécois sur le temps de classe, et ce, tout en perfectionnant leurs habiletés grâce à l’encadrement et à la supervision de Simon Labrecque et de Raphaël Saint-Laurent, les entraîneurs de l’Everest de la Côte-du-Sud.

Le soutien pédagogique des élèves relève par ailleurs de la direction du Programme scolaire de développement hockey ainsi que du personnel de l’école secondaire qu’il fréquente.

« Avec ce programme, les hockeyeurs auront deux pratiques par semaine, au lieu d’une qu’ils ont avec les Alliés, ce qui leur permettra d’améliorer leurs habiletés grâce à l’augmentation du temps de pratique ainsi qu’à la qualité des enseignements qu’ils reçoivent avec les professionnels de l’Everest », a déclaré avec enthousiasme Jean-Marc Jean.

Un élève qui s’inscrit doit toutefois s’engager à prendre les mesures nécessaires afin de rester sur le chemin de la réussite, notamment en organisant son horaire adéquatement, en investissant du temps en dehors des périodes de classe et en participant à des séances de récupération prévues pour lui.

Trois ans

Imaginé minimalement pour une durée de trois ans, le programme devrait se poursuivre si l’expérience est concluante.

« Développer des programmes sportifs accessibles pour toutes les familles est une véritable priorité pour notre centre de services scolaire puisque l’équité des services est une valeur qui nous habite constamment. C’est pourquoi je me réjouis autant de voir ces jeunes enfin réunis sur la glace pour vivre cette réussite », a ajouté M. Jean.

Neuf élèves de l’école secondaire de la Rencontre de Saint-Pamphile, quatre de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet et dix-huit autres de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny, dont trois gardiennes de but, évoluent dans ce programme.

Cependant, pour y être admissibles, lesdits élèves devaient préalablement être des joueurs de hockey de calibre M15 double lettre et M18 double lettre.

Les entraînements se tiennent au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Grâce à une participation financière des MRC de L’Islet et de Montmagny, de 60 000 $ chacune pour une durée de trois ans, le transport scolaire est organisé chaque semaine à partir des écoles secondaires concernées vers le lieu de pratique.