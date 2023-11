Six membres de l’Everest invités à la Coupe Canada Est

La Ligue de hockey junior AAA du Québec a dévoilé sa liste des joueurs et du personnel qui composeront les équipes Perron et St-Louis. Pour ces deux équipes, six membres de L’Everest prendront la direction de Trenton en Ontario, du 13 au 15 novembre prochains.

Les attaquants Tommy Bouchard, Félix Riverin, Nicholas-Egan Dionne comme joueur supplémentaire ainsi que le gardien Alexandre Lauzier et la thérapeute Émilie Hamel. Pour sa part, le natif de Cap-Saint-Ignace, Julien Hébert, sera de l’équipe Perron au cours du tournoi.

Pour le meilleur pointeur de l’équipe, cette participation est grandement appréciée. « Je suis vraiment content de prendre part à l’événement. C’est une occasion de me faire valoir auprès des recruteurs universitaires canadiens », a exprimé Félix Riverin.

La Coupe Canada Est est la dernière étape avant la composition d’Équipe Canada Est en vue du Défi mondial Junior A. Le Défi est également une opportunité pour les joueurs d’être remarqués par des recruteurs de la NCAA, du Usports ainsi que par des recruteurs de la LHJMQ.

Cette année, le Défi mondial Junior A se déroulera du 10 au 17 décembre prochain à Truro en Nouvelle-Écosse.

Source : Everest de la Côte-du-Sud