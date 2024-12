Le Décor Mercier sans pitié pour le Pavage Jirico

La Ligue de hockey Côte-Sud terminait l’année 2024 avec un calendrier chargé de six rencontres entre le 19 et le 22 janvier. L’un des faits marquants de cette dernière semaine fut assurément les festivités entourant le 10e anniversaire de fondation du Giovannina de Sainte-Marie, formation qui a amorcé ses activités au début de la saison 2014-2015.

Tout au long de la semaine, les responsables de l’équipe mariveraine ont multiplié les photos, faits historiques et hommages sur les réseaux sociaux. Plusieurs anciens joueurs de l’équipe ont été invités sur la glace. Avant l’affrontement du vendredi soir devant le Familiprix de Saint-Joseph, pour une brève présentation suivie d’une photo de famille avec la formation actuelle du Giovannina et une mise au jeu officielle.

Notons aussi les deux victoires des Éperviers de Saint-Charles devant le Plastiques Moore dans leur traditionnelle série aller-retour des Fêtes.

Montmagny écrase le Pavage Jirico

Pendant ce temps, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico recevait la visite de ses rivaux de la 132, le Décor Mercier de Montmagny, dans le premier match d’une série aller-retour également, le second étant prévu au retour des Fêtes. Mené par Étienne Blais et Sammy Dubois, qui ont amassé quatre points chacun, le Décor Mercier a signé une écrasante victoire de 9-2.

Les Magnymontois ont pris une avance de deux buts dès la période initiale, soit ceux de Pierre-Luc Dion à 7 h 2 et de Jean Daniel Gauthier, en supériorité numérique, à 13 h 50, ajoutant quatre autres buts en période médiane avant que les locaux ne puissent s’inscrire au pointage.

Sammy Dubois, avec deux buts en 11 secondes lors de la 3e minute de jeu, a porté la marque 4-0, Étienne Blais et Jonathan Auclair-Lessard cassant les reins de leurs adversaires avec deux autres buts en 24 secondes, Blais en désavantage numérique à 7:07 et Auclair Lessard à 7 h 31.

Charles Hébert en avantage numérique à 9:46 en deuxième et Louis-Charles Hallé, dans des circonstances similaires à 8:20 en troisième, ont inscrit les deux seuls buts du Pavage Jirico, Jonathan Auclair-Lessard et Kim Rhoderick Côté inscrivant les deux derniers buts des vainqueurs par la suite.

Classement et statistiques

Avec leur victoire à domicile vendredi soir, les Mercenaires de Lotbinière dominent le circuit avec 26 points en 15 matches, neuf de mieux que le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli (17 points en 14 parties) qui est talonné par Montmagny (16 points en 12 matchs) pour l’obtention du deuxième rang. Sainte-Marie (14 points en 11 parties) et Saint-Joseph (14 points en 15 matchs) demeurent aussi à portée. Malgré son difficile mois de décembre, le Plastiques Moore demeure sixième (12 points en 14 matchs), étant cependant été rattrapés par Saint-Prosper qui a également 12 points en 15 rencontres. Avec leurs deux victoires contre Saint-Damien, les Éperviers de Saint-Charles rétrécissent l’écart les séparant de ces deux dernières formations, eux qui ont maintenant 8 points en 14 parties.

Soulignons qu’Olivier Coulombe de Montmagny et Édouard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli sont en tête du classement des pointeurs aux Fêtes, les deux joueurs ayant 30 points contre 26 pour Joey Beaudoin des Mercenaires.

Prochains matchs

La Ligue de hockey Côte-Sud prend une pause pour la période des Fêtes et reprendra l’action le vendredi 3 janvier prochain avec la présentation de deux rencontres, soit le match retour entre le Pavage Jirico et le Décor Mercier qui sera présenté à 20 h 30 à l’aréna de Montmagny, ainsi qu’un affrontement entre les Mercenaires et le Giovannina, à 20 h 45, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le samedi 4 janvier, le Plastiques Moore recevra la visite du Giovannina, match présenté à 19 h 30 à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, et le lendemain, Saint-Prosper visitera Saint-Joseph pour un affrontement s’amorçant à 14 h au Centre Frameco.

Source : Serge Lamontagne, relationniste