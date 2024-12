Maxi poursuit son expansion avec un nouveau magasin à La Pocatière

Maxi est fière d’annoncer l’ouverture prochaine d’un nouveau magasin à La Pocatière. Prévu pour l’été 2025, ce magasin, situé au Centre La Pocatière sur la route 230 Ouest, témoigne de l’engagement continu de Maxi à offrir à la population des produits frais et de qualité à bas prix.

« Dans un contexte économique où chaque dollar compte, Maxi s’engage à offrir aux consommateurs une solution accessible et un choix intelligent pour des produits de qualité à bas prix. Le succès de nos magasins s’explique notamment par notre politique de bas prix Imbattables, la place de choix qu’occupent les produits d’ici sur nos tablettes, l’amélioration constante de notre offre, l’accent que nous mettons sur la fraîcheur et les projets d’investissements comme ce tout nouveau magasin qui répondra mieux que quiconque aux besoins évolutifs de la clientèle de La Pocatière », affirme Patrick Blanchette, Vice-président, Maxi

« C’est avec un immense plaisir que nous confirmons cette excellente nouvelle aujourd’hui. Les gens de La Pocatière savent combien nous avons travaillé avec détermination pendant plusieurs mois, avec le soutien du maire M. Vincent Bérubé, pour accueillir une nouvelle épicerie dans notre centre commercial; nos efforts ont enfin porté leurs fruits. Dans le contexte économique actuel, Maxi, l’un de nos partenaires de longue date, arrive à un moment particulièrement propice pour la région », ajoute Marie-Josée Marcoux, directrice générale – division commerciale de Gestion Sandalwood, propriétaire du Centre La Pocatière.

D’une superficie totale de 19 000 pieds carrés, ce magasin représente un investissement de plus de 5 millions de dollars pour Maxi et devrait conduire à la création d’une centaine d’emplois dans le secteur. En constante évolution, le concept de magasin Maxi propose aux clients une expérience de magasinage simplifiée et conviviale, dans un environnement aux nouvelles couleurs modernes de Maxi. Le décor inclut un éclairage au DEL chaleureux et un affichage marketing unique et ludique à l’image de la bannière. Avec plus de 6 000 produits du Québec, une variété élargie de fromages d’ici, de produits biologiques et naturels, une sélection accrue de coupes de viandes et les avantages des généreux programmes Imbattable et PC Optimum, Maxi déploie divers programmes et services afin que les consommateurs y réalisent des économies, sans devoir faire de compromis sur la fraîcheur et la qualité.

À propos de Maxi

Comptant actuellement plus de 185 magasins partout au Québec, la bannière Maxi est reconnue comme étant le chef de file des détaillants à escompte dans le domaine de l’alimentation. Présente dans le paysage québécois depuis près de 40 ans, la bannière Maxi déploie divers programmes et services afin que les consommateurs y réalisent des économies, sans devoir faire de compromis sur la fraîcheur et la qualité.

Source : Geneviève Poirier