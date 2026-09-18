Le Défi Bédard : Un défi en pleine nature à Sainte-Louise

Une activité pour le moins originale attend les amateurs de plein air à Sainte-Louise, le dimanche 27 septembre. Baptisé simplement Le Défi Bédard, l’événement propose aux participants de se fixer un objectif personnel tout en parcourant une côte de deux kilomètres en milieu forestier.

L’activité se déroulera de 10 h à 15 h sur la route Bédard, au centre du 4e Rang. En plus de profiter des couleurs automnales, les participants pourront admirer un panorama sur le fleuve.

Un défi hors de l’ordinaire

Le principe du Défi sort toutefois de l’ordinaire. Chaque participant est invité à déterminer un projet ou un objectif pour lequel il souhaite obtenir l’appui de parents ou d’amis. Celui-ci peut prendre la forme d’une contribution financière, ou simplement d’un coup de main.

En échange, le participant s’engage à relever son défi sur le parcours aménagé pour l’occasion. L’organisation décrit la formule comme étant inspirée du principe du sociofinancement, mais appliquée de façon personnelle et ludique.

Un parcours adapté à chacun

Le terrain de jeu consiste en une côte de deux kilomètres en milieu forestier, sur laquelle cinq points de passage munis de codes QR seront installés. Chacun pourra choisir le point correspondant à sa condition physique. Une fois l’objectif atteint, le participant pourra se photographier devant le code QR afin de démontrer à ceux qui l’appuient qu’il a bel et bien relevé son défi.

L’activité est ouverte à tous, qu’il s’agisse de familles, de groupes d’amis ou d’organismes à but non lucratif. La participation est entièrement gratuite. La route Bédard sera par ailleurs fermée à la circulation pendant l’événement. Les organisateurs invitent les participants à apporter flûtes et tambours afin de contribuer à l’ambiance de la journée.

Pour obtenir davantage d’information ou effectuer une réservation, communiquer avec l’organisation au 418 354-2257.